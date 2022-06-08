مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من جدرى القرود و"ما فيش حاجة نخبيها"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:23 مساءً - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريحاته، أنه حدث انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا في مصر، مشددا أن جدري القرود لم يصل مصر حتى الآن، ومصر خالية حتى الآن من جدري القرود، ولكن نقوم بفحص القادمين من الخارج وأيضا الطيور والحيوانات القادمة إلينا.

وأضاف، إنه حدث تقدم كبير في زيادة الموازنة في القطاع الصحي في مصر، سواء موازنة وزارة الصحة والسكان أو موازنة الخدمات الصحية في مصر والدعم يشمل المالى والمؤسسي لرفع مستوى الخدمات الصحية في مصر سواء التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة أو التي تقدمها الجامعات، بالإضافة الى الدعم الذى يقدم للأجهزة والمعدات الطبية، ودعم الأطباء لتحسين أداء الخدمات الصحية بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الحكومى الذى تم تطبيقه في عدد من المحافظات.

وقال، خلال المؤتمر الافريقي Africa Health Excon الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة، إنه كان هناك توصية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العدد الكبير من الشركات المصرية التي تنتج الأدوية الأساسية تبدأ في توطين المنتجات عالية الجودة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية وصناعة بعض المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية بالإضافة إلى أدوية السرطان.

وقال، ان جدري القرود لم يصل إلى مصر حتى الآن مضيفا: "مفيش حاجة تستخبى ولو حدثت إصابات كنا قد أعلنا"، مؤكدا، نقوم بالإجراءات الوقاية سواء للقادمين من الخارج وعددهم كثير جدا أو فحص الطيور والحيوانات القادمة من الخارج ونتمنى من الله أن لا يأتى جدري القرود إلينا، موضحا أن أعداد كورونا انخفضت تماما في مصر وسنستمر في الإجراءات الوقائية.