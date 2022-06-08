محافظ الإسكندرية يوجه بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة الشواطئ

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، برفع درجة الاستعدادات لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية، وخاصة بالشواطىء المجانية والعامة التى تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع، موجها الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية.





جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى أجراها الشريف، اليوم الأربعاء، لتفقد الشواطئ المجانية والوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المصطافين من مواطنى الإسكندرية وضيوفها، بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2022، بحضور جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وممثلى الجهات المعنية.

وأكد الشريف ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطىء وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

وخلال جولته بشاطىء المندرة المجانى، أثنى المحافظ على أعمال تطوير رامب نزول البحر المخصص لذوى الهمم، والتى تمت بالتعاون مع نادى روتارى فاروس الإسكندرية، مشيدا بتلك الجهود التى تمت لاستيعاب أكبر عدد ممكن من ذوى الهمم بالإضافة إلى التزويد برشاشات مياه تضفى جوا من البهجة والفرحة عليهم.

واستفسر الشريف من رواد الشواطئ والمصطافين، عن مدى توافر الخدمات لهم، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والعمل المستمر على زيادة الخدمات المقدمة لمواطنى وزائرى الإسكندرية.

وكان الشريف، قد أعطى عدة تعليمات لمستأجرى الشواطىء خلال اجتماعه الأخير معهم جاء على رأسها؛ منع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو فى الأوقات غير المصرح لهم بالنزول، ووضع لوحات إرشادية تحذيرية، ومنظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة جميع الخدمات بالشاطىء، بالإضافة لرفع كفاءة رصيف الكورنيش، وضرورة التزام عمال الشواطىء بالتعامل الجيد مع المصطافين، والالتزام بشكل ملابس موحد لعمال الشواطىء.