خالد فودة يتابع أعمال إنشاء مجمع البنوك والمول التجارى بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء مجمع البنوك والمول التجارى وشبكة الرى بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة الميدانية للمشروعات بالمدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.





كان فى استقبال المحافظ فى موقع العمل الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس الاستشارى للمشروع كرم معوض.

وأوضح المحافظ أن الحديقة تحتوى على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى وزوار المدينة ومنها مول تجارى، وسلسلة بنوك، وحضانة، ومطاعم متميزة، وفوت كورت يحتوى على عدة مطاعم عالمية متنوعة، ومسرح مكشوف، ومساحات مكشوفة، وأماكن جلوس، وحدائق فواكه مثمرة، وخدمات لمرتادى شرم الشيخ، ونظام صوتى كامل بالحديقة، ونافورات وبحيرات مائية.

وأشار المحافظ إلى أن الحديقة ستصبح إحدى المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الزوار من كافة الجنسيات والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل بها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر2022.