محافظ الإسكندرية: استمرار الحملات على الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وأرواح المواطنين.





وشدد الشريف - فى تصريح اليوم الأربعاء - على مديرية التموين بالاستمرار فى الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأى شكل من الأشكال.

وأوضح الشريف أن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال الشهر الماضى بلغت 941 محضرا، مشيرا إلى أن مديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أى مخالفات تموينية.

وأشار المحافظ أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

من جانبه، أشار المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المديرية شنت خلال الشهر الماضى العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أى مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا إلى أن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 561 محضرا من بينها 221 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و6670 محضر للمخابز المخالفة للمواصفات بالإضافة إلى 115 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر له و34 محضر توقف بدون إذن مسبق.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، أوضح سعد الله أن إجمالى المحاضر التى تم تحريرها على الأسواق خلال الشهر الماضى قد بلغت 380 محضرا، من بينها 169 محضرا لعدم وجود شهادة صحية للبعض المحال، و3 محاضر للمحال التى تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، كما تم تحرير 153 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالإضافة إلى 12 محضرا لوجود سلع مجهولة المصدر، و5 محاضر لمحال بدون ترخيص.