الموافقة على قواعد القبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسى المقبل

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس الشكر لجامعة المستقبل برئاسة الدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

فى كلمته، أكد وزير التعليم العالى على أهمية دور الجامعات الخاصة فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 فى مواعيدها وفق البرنامج الزمنى المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ووجه الوزير بالاستمرار فى تقديم نتائج التقييم الدورى لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالى بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمى بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات فى مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمنى يتم الالتزام به فى مراجعة اللوائح الأكاديمية.

وقرر المجلس خلال الاجتماع فتح باب القبول للشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة.

وافق المجلس على قيام طلاب الثانوية العامة (دفعتى 2020/2021 – 2021/2022) بالتقديم للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

كما افق المجلس على إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.

ووافق المجلس على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:

- تقديم الطلاب إلى الكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكترونى لكل جامعة.

- التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، ولكن يمكن إجراءاختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.

- تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزى التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميا.

- يتم قبول كل الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات الخاصة المختلفة طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات.

- فى حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعا أسوة بالمتبع فى الجامعات الحكومية.

- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للإلتحاق بجامعة أخرى.

- تقديم الطلاب عملية دورية مستمرة يوميا.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المسار الأكاديمى لطلاب كليات الطب الأوكرانية من المصريين، والجهود التى بذلتها الجهات المعنية من أجل استكمال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن حلول لمساعدة الراغبين منهم فى التحويل لاستكمال دراستهم فى الجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب، فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

واستعرض المجلس تقريرا حول امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية على مرحلتين (الأولى خلال الفترة من 28 – 30 مارس 2022، والثانية خلال الفترة من 24- 25 مايو 2022) لطلاب الطب والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة جامعة القاهرة، وطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، مع التأكيد على تقديم التيسيرات التى تمكن هؤلاء الطلاب من استكمال دراستهم وفق المستوى الدراسى الذى تم تحديده من خلال امتحان تحديد المستوى.