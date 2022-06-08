انت الان تتابع تفاصيل خبر استياء بالغ لدى الصيادلة بسبب شماتة مسؤول "إيفا فارما" عقب إفلاس 19011 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /702976/استياء-بالغ-لدى-الصيادلة-بسبب-شماتة-مسؤول-إيفا-فارما-عقب-إفلاس-19011

سادت حالة من الغضب الشديد في أوساط الصيادلة والأطباء، وذلك على إثر إظهار الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات العامة في شركة أيفا فارما للأدوية ومستحضرات التجميل، حالة من الشماتة الشديدة في خبر إعلان إفلاس مجموعة صيدليات 19011.

بدأت حالة الاستياء عقب إظهار عليوة المسؤول بشركة فارما للأدوية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لحالة من الفرح الشديد في أخبار إفلاس الصيدليات الشهيرة، وقد أتبع ذلك بمنشور أرفق معه صورة من جريدة توثق لإفلاس الصيدليات، الأمر الذي استغربه العديد ممن تساؤلوا عن سبب اهتمامه الشديد وتكبده عناء اختيار صورة من جريدة، ونشرها على مواقع التواصل لإظهار وتوثيق الإفلاس في شكل حكم قضائي.

وزاد أحمد عليوة مدير العلاقات العامة في شركة أيفا فارما للأدوية ومستحضرات التجميل، من الأمر حينما قال عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك: إفلاس صيدليات 19011 رسميا، ونرجع نقول مابني على باطل فهو باطل.

وأضاف بعدها ساخرا بحسب ما رصد “ دوت الخليج” : هنا يحضرني المقولة الشهيرة اللي قالها صاحب الشركة "المفلسة"، اللي مايبقاش مليونير وهو 35 سنة يبقى هايعيش حياته كلها فقير.

استدعت نبرة السخرية والشماتة حالة من الغضب والاستياء في أوساط الأطباء الصيادلة، والعاملين بالصيدليات، ممن اعتبروا مانشره عليوه المسؤول بشركة إيفا فارما، لايمت لقواعد الزمالة والمهنة بشئ، وأنه في الوقت الذي ينتظرون فيه الدعم والمساندة في تلك الظروف، تأتي السخرية والشماتة من أحد العاملين في مجالهم الطبي.