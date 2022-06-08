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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703027/وزير-الصناعة-السعودي-المملكة-عازمة-على-بناء-قاعدة-صناعية-تعزز-تنافسية-الصناعة-السعودية-عالميا

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة عازمة على بناء قاعدة اقتصادية قوية تسهم بشكل كبير في تغطية الاستهلاك المحلي، وتعزز تنافسية الصناعة المحلية عالميًا، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كلمة وزير الصناعة السعودي بالمؤتمر الوطنى للجودة بالمدينة المنورة

وأوضح الخريف خلال كلمته في المؤتمر الوطني للجودة الذي عُقد بالمدينة المنورة، أن تبني مفهوم الجودة الشاملة من أهم أدوات النجاح للمؤسسات التي تطمح إلى تحقيق التميز وصناعة الفارق، وهو ما نحرص على تنفيذه في قطاع الصناعة والتعدين، سواء من خلال الأنظمة أو التشريعات أو المبادرات المقدمة، وذلك من أجل ضمان بناء قاعدة صناعية قوية قائمة على الجودة والتميز.

وأشار إلى أن الجودة ليست مجرد منتجات تباع، بل هي مزيج من المفاهيم التي يجب أن تتحول إلى ثقافة راسخة في المؤسسات من البداية إلى النهاية، مؤكدًا دور الحكومات والمشرعين في توجيه القطاع الخاص نحو تبني مفاهيم الجودة وترسيخها واستشعار تأثيرها المباشر على عمل القطاع ورفع قدرته التنافسية.

المملكة العربية السعودية غنية بالثروة المعدنية

وبين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة غنية بالعديد من الثروات الطبيعية سواء في قطاع النفط والغاز أو التعدين، كما تتميز بموقع جغرافي يُمكّنها من الوصول إلى عدد كبير من الأسواق ويجعلها مصدرًا مهمًا للعديد من الخدمات والمنتجات، وهو ما تهدف إليه الإستراتيجية الصناعية التي تعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بشكل يسهم في تغطية الاستهلاك المحلي وتحقيق الأمن الدوائي والغذائي والعسكري للمملكة.