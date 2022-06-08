تشريعية النواب تستقبل وفدا من المجلس النيابى الإقليمى لجمهورية إندونيسيا..صور

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703026/تشريعية--النواب-تستقبل-وفدا-من-المجلس-النيابى-الإقليمى-لجمهورية-إندونيسياصور

استقبل المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفدا من المجلس النيابى الإقليمى لجمهورية إندونيسيا.

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