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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703024/النائب-مجدي-سيف-الرئيس-السيسي--إعاد-لمصر-لدورها-الطبيعى-على-المستوى-العالمى- الافريقي-والعربي

اكد النائب مجدي سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال ال 8 سنوات الماضية إعادة مصر لدورها الطبيعى على المستوى العالمى الافريقي والعربي وجعلنا من مقدمة الدول التي تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات.

دوت الخليج

النائب مجدي سيف: الرئيس السيسي إعاد لمصر لدورها الطبيعى على المستوى العالمى الافريقي والعربي

كما استطاع الرئيس السيسى وضع حجر الأساس للجمهورية الجديدة ،، من خلال العديد من الانجازات على أرض الواقع خلال ال8 سنوات الماضية من أبرزها البنيه الاساسة للعديد من المشروعات القومية، ، إلى جانب التطوير الشامل لمنظومة الطرق على مستوى الجمهورية ، بجانب التطور الكبير الذى شهده قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

واوضح سيف أن الرئيس السيسى يسابق الزمن من أجل انجاز المشروعات القومية والتى تخدم بالأساس الاجيال القادمة. ونوه سيف عن سعى الدولة المصرية إلى تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسة، ،، إلى جانب توطين الصناعات المحلية، ، والارتقاء بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلقي رسالة من المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.