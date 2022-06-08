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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703023/السجن-3-سنوات-لمنجد-قتل-نجلته-بسبب-230-جنيه-بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الدائرة الأولى، بالحبس ٣ سنوات للمتهم "مسعد. ع . ال" يعمل منجد بقتل نجلته " امل " معاقة ذهنيا والحبس لمدة 6 شهور لنجلته الثانية " ه " لأشتراكها فى تعذيب المجنى عليها والاعتداء عليها بالضرب المبرح حتى لفظت انفاسها الأخيرة، بسبب سرقتها 230 جنيه.

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وعدلت المحكمة القيد والوصف الذي قدمته النيابة العامة بالقتل العمد مع سبق الاصرار إلى جريمة ضرب أفضى إلى الموت للمتهم الأول " الأب"، والضرب البسيط المتهمة الثانية شقيقة المجنى عليها، لذلك قضت بتلك العقوبة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بقرية كفر حجازى تفيد بمصرع فتاة تدعى " امل . م " 24 سنة تعاني من تخلف عقلى، بعد أن مارس والدها بالاشتراك مع شقيقتها وصلة تعذيب وضرب مبرح باستخدام عصا خشبية بسبب سرقتها 230 جنيه .

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى إلى محل البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين وجود عدة كدمات فى مختلف أنحاء الجسد وأثار للتعذيب والضرب باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها، وتم ضبط الأب والأبنة لاشتراكها في الواقعة.

الأب قيدها بسلاسل حديدية

وأكد المتهم، في التحقيقات، أن المجنى عليها اعتادت الخروج من المنزل دون أذن وسرقة الأموال ثم تعود بعد فقدانها، وقبل الحادث سرقت مبلغ 230 جنيه، فقام الأب بضربها باستخدام عصا خشبية، وتقيدها بسلاسل حديدية بالأشتراك مع شقيقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي أمرت بحسبهم على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات المحلة التى قضت بالقرار السابق ذكره .