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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703022/مصرع-شخصين-وإصابة-19-أخرين-في-حادث-تصادم-سيارتين-بوادي-النطرون-بالبحيره

لقي شخصان مصرعهم وإصابة 19أخرون في حادث أليم بوادي النطرون بالبحير مساء اليوم الأربعاء، إثرتصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل محملة بالطماطم بطريق محور الضبعة - وادى النطرون، بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثتين إلى المشرحه والمصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دوت الخليج

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق محور الضبعة وادى النطرون بالكيلو 85 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة تصادم السيارة رقم 2586 نصف نقل بالسيارة رقم "9431 م ل ه ميكروباص" وأسفر الحادث عن مصرع شخصين من مستقلى الميكروباص، وهما هبة مجدى محمد عبدالسلام 22 سنة "ربة منزل "وتقيم بأشمون محافظه المنوفيه ،أحمد شهدى حلمى 15 سنة وإصابة 19 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

النيابة العامة

وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تواصل التحقيق.

وفي سياق أخر شهدت قرية الحماد التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، مساء أمس، وقوع حاث انقلاب تروسيكل، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة بقرية الحماد وتم استخراج التروسيكل منه، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام، لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

مصابي الحادث

وننشر أسماء المصابين وهم كل من:- سعد اسماعيل أبو نار، 17 عاما، مقيم قرية الحماد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، عبدالمنعم عبدالعزيز عبيد، 32 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، سرحان علي شحاته 52 عاما، رمضان أحمد عبدالحكيم، 34 عاما، مقيم قرية الحماد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

كما أصيب لطفي محمد علي، 48 عاما، بكسر في الحوض ونزيف في البطن، عبدالله حسن شداد، 52 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى.

النيابة العامة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.