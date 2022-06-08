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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703020/بالفيديو-مواطن-يشكر-الرئيس-السيسي-بعد-الاستجابة-لمناشدته-ونقله-هو-وأسرته-للعلاج

وجه سعيد عبد الحميد، مواطن من محافظة القليوبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الاستجابة السريعة من سيادته لمناشدته بنقله هو وأسرته للعلاج داخل مستشفى معهد ناصر.

دوت الخليج

وقال "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سعيد بالاستجابة السريعة من الرئيس السيسي لمناشدته، "كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي صاحب القلب الرحيم، الريس مسبناش، وبسرعة شديدة وزارة الصحة نقلتني أنا وأسرتي لمعهد ناصر".

سعيد يكشف تفاصيل معاناة أسرته من المرض

وكشف سعيد عن تفاصيل معاناته هو وأسرته مع المرض قائلا إنه يبلغ من العمر 38 عاما وكان يعمل كاعمل نظافة وبوفيه في نفس الوقت لكي يستطيع الإنفاق على أسرته، ألا أنه كان يعاني من آلام في العين، وقام بإجراء عملية بها، بالإضافة إلى مرض زوجته والتي كانت تعاني من آلام في المرارة وأجرت عملية استئصال هي الأخرى.

وتابع أن لديه خمسة أبناء والأسرة بالكامل تعاني من المرض، كون ابنه الكبير يعاني من تقيؤ دم بصفة دائمة وذلك بسبب تناوله مواد منظفة بالخطأ وهو في سن صغير، وابنه الأصغر أيضا لديه نسبة توحد وقطع في أوتار اليد، بينما الابن الثالث لديه مشاكل في ضربات القلب إلى جانب تلعثم في الزواج.

وناشد المواطن المصريين بعدم الإكثار من الإنجاب دون وجود مصدر دخل: "محدش يعمل زيي ويخلف كتير، لو انت مش أد الخلفة متخلفش، أنا ابني قالي جبتنا ليه لو مش قادر تصرف علينا، أنا مش عارف أرد عليه ومكنتش حابب أتحط في الموقف ده مع ابني".

وواصل أن كثرة الإنجاب تضع الأب في مسؤولية كبيرة جدا، "هتضيع شبابك بدري، متحطش نفسك في مسؤولية انت مش أدها، محدش يغلط غلطتي".