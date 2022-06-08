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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703019/زوج-المتهمة-بقتل-أولادها-الثلاثة-بالدقهلية-يكشف-تفاصيل-الواقعة-لأول-مرة

نشر والد الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدتهم، منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوضح فيه بعض الأمور التي يتناقلها الناس حول حادثة مقتل أطفاله، حسب ما نشره.

دوت الخليج

وبدء في منشوره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي قائلا:" نَقَلَ لي بعض الأصدقاء أمورًا تناقلها الناس حول حادثة مقتل أطفالي وطلبوا مني إيضاحًا لها.. وهاكم التوضيح - رحمةً بالناس، ودفعًا لهم عن الخوض فيما لا يعرفون، وتأسيًا بفعل النبي ﷺ حينما قال: "على رِسلكما إنها صفية".

وأضاف محمد شرف"(أولا) جزى الله خيرا كل من دعا لي وواساني في فقدان فلذات كبدي وثمرات فؤادي. أسأل الله أن يجعلهم لنا ذخرا وشفعاء في يومٍ تشخص فيه الأبصار.

"كانت نعم الأم ونعم الزوجة، هذا ما علِمتُه عنها "

وأشار شرف في منشوره إلى" (ثانيا) غَضِبَ البعض من دعائي لأم الأولاد وثَنائي عليها، كيف وهي مَن (قتلت أولادك)؟!! .. ولهؤلاء أقول: شفى الله الأم، وخفف عنها ما هي فيه فقد كانت نعم الأم ونعم الزوجة، هذا ما علِمتُه عنها ".

"لا يوجد عاقل يفعل ما فُعِل"

وتابع "فماذا أصنع؟ أكذب وأكفر العشير؟ وأشهد شهادة زور؟ من أجل ماذا؟ من أجل شيء أنا لا أعرفه، ولا أعرف أسبابه، ولا دوافعه؟! وأكاد أجزم أنه إنْ صَدَقَ عليها ما قيل؛ فلن يكون إلا ذُهانًا أو جنونًا أو ما شابه. فلا يوجد عاقل يفعل ما فُعِل. نسأل الله أن يسلمنا، وأن يحفظ علينا عقولنا، إنه على كل شيء قدير فإني هنا شهدتُ بما علمتُ "وما كنا للغيب حافظين".

وأضاف "قيل فيما قيل أن أحمد -ابني الأكبر- كان يعاني من التوحد، وهنا لا أستطيع إلا أن أرد غيبةَ (حبيبي) الحافظ لثلاثة أجزاء من القرآن، المحافظ على صلاته في المسجد جماعةً، المتميز في دراسته بشهادة معلماته، المحبوب مِن كل مَن عرفه لأدبه وحيائه".

واستكمل " وعمومًا فالأمور الآن بين يديْ غيري، وهم المنوط بهم التحري والتحقيق وإظهار الحق سواء كان: (الإدانة والجزاء) أو (البراءة)، ولن نقول أبدًا في مصابنا إلا ما يرضي ربنا إن شاء الله.

وأكد "الحقيقة أن أحمد تأخر في الكلام والاختلاط بالأطفال لظروف السفر، وكان هذا في سِنٍ صغيرة.. لكن بعد ذلك تحسن كثيرا حتى وصل إلى ما حَكيتُ لكم عنه آنفا".

"لم أرى الأم حتى الآن"

وأشار "رابعا لم أرى الأم حتى الآن، وأغلب -إلم يكن كل- ما يُقال على صفحات الحوادث والأخبار وفيديوهات البث المباشر وما شابه غير صحيح".

واختتم والد الأطفال منشوره" أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، وأن يتقبل هذا منا، وأن يرضى هو عنا، وأن يختم لنا بهذا الرضا، فليس الشأن أن نرضى وإنما الشأن أن يرضى".