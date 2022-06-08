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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703018/أول-تصريح-للمستشار-محمود-فوزى-بعد-توليه-الأمانة-الفنية-للحوار-الوطنى--نعمل-على-قدم-و-ساق-لوضع-أجندة-واضحة--ونفكر-فى-عمل-مجلس-أمناء-لإدارة-الحوار

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى فى أول تصريح له عقب توليه رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطنى، بأن الأمانة الفنية تعمل على قدم و ساق في جمع كل المقترحات و تصنيفها لوضع أجندة واضحة يتم العمل من خلالها بالتعاون مع كل أطراف الحوار.

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جاء ذلك أثناء استقبال الأكاديمية الوطنية للتدريب لوفد من حزب المصرى الديمقراطى، فى ضوء اللقاءات التى تعقدها الأكاديمية بقيادة د. رشا راغب مع الأحزاب والقوى السياسية،مؤكدا أن النية منعقدة للأخذ بفكرة وجود مجلس أمناء أو إطار متوازن يدير الحوار و سوف يتم الانتهاء من كل ما هو مطلوب و إعلانه قريبا جدا.

من جانبه أكدت د. رشا راغب أن الأكاديمية تعمل كميسر فقط لإجراء الحوار الوطني و أنها تعمل بحيادية و تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في المشهد السياسي.

واستقبلت الأكاديمية وفد من حزب المصرى الديمقراطى ضم كل من فريد زهران، رئيس الحزب، باسم كامل، الأمين العام للحزب، النائب محمود سامي الامام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتشريعية، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والادارية، وخالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني، وكان في استقبالهم د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

أول تصريح للمستشار محمود فوزى بعد توليه الأمانة الفنية للحوار الوطنى « نعمل على قدم و ساق لوضع أجندة واضحة .. ونفكر فى عمل مجلس أمناء لإدارة الحوار»

وقام وفد الحزب بتسليم بيان الحركة المدنية باعتباره الاطار العام للتصور الخاص بالحوار من وجهة نظر الحزب، بالاضافة لورقة تفصيلية تتضمن تصورات الحزب حول الأجواء المناسبة والأطراف المشاركة وأجندة الحوار ومخرجاته وآلياته وأكد الحزب على ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن.

و أثناء اللقاء أكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الأساس في الحوار الوطني هو الإصلاح السياسي الذي سوف يعد القاطرة الرئيسية التي ستؤدي لإصلاح اقتصادي و اجتماعي، و شدد الجميع على أهمية تحديد المخرجات المرجوة، ووضع إطار زمني لها، وأكد كذلك على ضرورة وجود أمانة عامة للحوار تضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن .