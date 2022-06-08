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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703017/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تثمن-اختيار-ضياء-رشوان-والمستشار-محمود-فوزي-ضمن-إدارة-الحوار-الوطني

تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني بشأن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية اللحوار الوطني.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن إجراءات إدارة الحوار الوطني

وتؤكد التنسيقية أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة ،وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري.

وتدعو التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.

وتحث التنسيقية، المواطنين إلي إرسال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات عبر الرابط:

https://egyouth.com/ar/register.