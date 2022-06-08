انت الان تتابع تفاصيل خبر أورنج orange تعلن: خصم 50% على الراوتر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - أعلنت orange أورنج عن خصم 50% على الراوتر بناءً على تساؤلات عملاء أورنج من مختلف الفئات، لاسيما بعد أبداء الكثيرون أرائهم بحسن أداء خدمة عملاء أورنج وسرعات الانترنت، لذلك يقدم دوت الخليج تفاصيل عرض أورنج الجديد على الراوتر.

أورنج orange

قالت شركة أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "حصرياً من أورنج، خصم 50% على راوتر الـ +Home 4G لما تشتريه عن طريق ڤاليو".

وأضافت: "للاشتراك فى باقات Home 4G "اسرع انترنت للبيت من غير خط ارضى" زور أٌقرب فرع أورنج أو كلّم 16333 أو موقع أورنج".

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