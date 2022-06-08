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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703015/وفد-من-حقوق-الإنسان-يزور-نزلاء-مركز-الإصلاح-والتأهيل-بوادي-النطرون-فيديو

زيارة جديدة لوفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وذلك لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم، وتفقدوا المركز الطبي والذي يعد صرحا طبيا متطورا بتجهيزاته المتطورة، التى توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات ولكل الحالات.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية لنزلاء وادي النطرون

كما اعضاء الوفد من متابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج داخله، وحرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية حيث تطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للإبتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

التأهيل المهني

وشاهد الزائرون مستوى التأهيل المهنى وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية ، كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ودقة الصنعة وكذا دور الحضانة لمساعدة النزيلات على قضاء وقتاً مع أطفالهن.

وتأتى الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال.

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على مواطن

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن وقص شعره بسكين.

فحص الفيديو

وبفحص الفيديو أمكن تحديد مكان تصوير الفيديو والقائمين عليه وتبين أنه بمنطقة عين شمس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الملابسات وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس وهم موظف بشركة 29 سنة ومقيم بمنطقة عين شمس "مجني عليه"، و4 أشخاص أخري، وأحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء بسبب خلاف بين الطرف الاول والمتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين قام أحد المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه و قص شعره بسكين تم ضبطها جارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

كشف ملابسات مقطع فيديو لتصوير السيدات بالساحل الشمالي

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على الفيس بوك حول قيام شخص بتصوير بوضع هاتف محمول على وضعية تصوير الفديو مثبت بجوار سلة مهملات بدورة مياه خاصة بالسيدات بمطعم بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين، وتضرر سيدة من ذلك .

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.