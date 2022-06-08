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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703010/طائرات-الشبح-الإسرائيلية-تستطيع-الوصول-لايران-دون-التزود-بالوقود-فى-الجو

أفادت صحيفة "جيروزليم بوست" فى تقرير لها بقيام سلاح الجو الاسرائيلى بتطوير قدرات سلاح الجو الاسرائيلى ووفق ما نشر فى التقرير يمكن لإسرائيل نقل طائرة F35 إلى إيران دون الحاجة إلى تزود بالوقود فى الجو.

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وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يأتي بتزامن مع ازدياد استعداد الجيش الإسرائيلى لتوجيه ضربات مستقبلية ضد المنشأت النووية الأيرانية.

وأشار التقرير انه القوات الجوية الاسرائيلية قد قامت فى الأونة الأخيرة بدمج قنبلة جديدة تزن طنا واحد فى ترسانة الأسلحة والتي تستخدمها طائرات F 35 والتي تشتهر فى سلاح الجو الاسرائيلى بأسم "آدير" ويمكن هذه القنبلة حملها داخل مقصورة الأسلحة الداخلية للطائرة دون أن تتعرض رادارها المتخفى للخطر.

وتابعت الصحيفة أن هذه القنبلة تم تصنيعها من قبل شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية وهذه القنبلة تمتاز بأنها محمية ضد التشويش وأنظمة الحرب الألكترونية.

ووفق ما نشر فى جريدة "جروزاليم بوست" فإنه تم استخدام هذه القنبلة مؤخرا فى سلسلة من تجارب سلاح الجو الاسرائيلي وتم اطلاع وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس على نتائج هذه التجارب.

تدريبات اسرائيلية مكثفة لمحاكاة الهجمات ضد ايران

ويذكر ان سلاح الجو الاسرائيلي قام في الشهر الماضي أربعة تدريبات لمحاكاة الهجمات ضد ايران وتضمن التدريب الاول مواجهة أنظمة الردار والتي تقوم بمهام حماية المنشآت النووية الايرانية، فيما تضمن التدريب الثاني محاكاة الرحلات القتالية بعيدة المدي بالاضافة إلى تدريبات أخري تتعلق بالشأن الدفاع ضد الهجمات السيبرانية وأنظمة الحرب الالكترونية ووفق ما نشرته الصحيفة فأن هذه الهجمات السيبرانية يمكن أن تستخدمها إيران من أجل تقويض العملية العسكرية الإسرائيلية.