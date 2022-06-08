مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين فى حادث تصادم نقل وميكروباص بصحراوى البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:26 مساءً - لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق محور الضبعة - وادى النطرون بالكيلو 85 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما هبة م.م 22 سنة ربة منزل و"أحمد ش.ح" 15 سنة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب فى الحادث 19 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.