الصحة تكشف أسباب تأجيل الحصول على لقاح كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:25 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان ، فى« فيديو جراف» تم نشره عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إنه لا توجد فئة معينة ممنوعة من تلقى لقاحات كورونا المختلفة ، حيث أكدت الدكتورة نهى عاصم، أستاذ مساعد الصحة العامة وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا ، على تشجيع المواطنين من أجل تلقى اللقاح .

وأوضحت نهى عاصم ، أنه حتى الآن المجاز لهم تلقى اللقاح هم من أعمارهم فوق 12 عاما، وهناك بعض الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى للحساسية من تلقى بعض التطعيمات المشابهة للفاكسين ، أو بعض الأشخاص الذين حدثت معهم تفاعلات عن حصولهم على الجرعة الأولى.

وأوضحت أن تلك الحالات استثنائية لا يمكن تعميمها، ويتم تقيمها داخل مراكز اللقاح.

وناشدت الدكتورة نهى عاصم ، عدم الانسياق خلف الشائعات التى قد يروجها البعض من خطورة تلقى لقاحات كورونا لبعض الفئات ، موجهة مناشدتها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب، بضرورة تلقى لقاح كورونا؛ لأنهم الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس .

ومن ناحية أخرى، حددت وزارة الصحة والسكان الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل الحصول على جرعة لقاح كورونا وتتضمن :

إذا كان الشخص يعاني خلال آخر 10 أيام قبل موعد الحصول على جرعة لقاح كورونا من هذه الأعراض وهى : ( الحمى - آلام في العضلات والجسم - التهاب الحلق - السعال - فقدان حاسة الشم والتذوق - الغثيان والقيء - ضيق تنفس - احتقان - سيلان الأنف - الإسهال - الصداع - إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا ) فى تلك الحالات فإنه ينبغي تأجيل التطعيم بعد مرور شهر من التعافي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان ، المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع، مؤكدة أن الحصول على التطعيم أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، كما طمأنت الوزارة المواطنين من توافر جميع أنواع لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية في مراكز تلقي اللقاح.

وطالبت المواطنين بالحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وقالت الوزارة، إن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته.