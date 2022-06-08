موجة حارة شديدة.. الارصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:25 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان توقعات حالة الطقس غدا الخميس في البلاد، حيث أوضحت الأرصاد أن الطقس غدا سوف يشهد حرارة شديدة على معظم الأنحاء غدا، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا لتسجل القاهرة 38 درجة مئوية للعظمى.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ويكون الطقس غدا حار على السواحل الشمالية الغربية نهارًا.

أما حالة طقس غدا في الليل والصباح الباكر، أوضحت الأرصاد أنه معتدل على كافة أنحاء البلاد.

وتشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية المؤثرة بجانب شدة الحرارة التي سوف تجتاح محافظات مصر غدا، وفيما يلي تفاصيل الطقس غدا والظواهر الجوية بالبلاد، وفقًا لبيان الأرصاد.

وأعلنت الأرصاد أن الملاحة البحرية لم تتأثر بموجة الحر التي تضرب البلاد الفترة الراهنة، وفيما يلي تفاصيل حالة البحرين والمتوسط والأحمر غدا.