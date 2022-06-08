طارق شوقى: غدًا تسليم نتيجة أولى وثانية ثانوي الإلكترونية للمدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:25 مساءً - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022/2021.

وأوضح الوزير، أنه سيتم اعتماد النتائج الإلكترونية للترم الثاني من الوزارة إلى المدارس غدًا الخميس.

ولفت الوزير إلى أن جارٍ الانتهاء من مراجعتها وتدقيقها، وسوف تعمل المدارس عقب وصول النتيجة على حساب الدرجة الكلية لإعلانها على مستوى كل مدرسة خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بالدرجات عقب ضم نتيجة الاختبارات المقالي من المدارس.