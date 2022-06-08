ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني ومحمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:25 مساءً - اختارت لجنة الحوار الوطني كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين منسقًا عامًا له، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية.

واستجابت عدد من القوى السياسية والأحزاب لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني بحضور كافة أطياف المجتمع، وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

كما ثمنت القوى السياسية والأحزاب دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني، وأكدت قبولها الدعوة وبدء العمل على كافة المحاوروالملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدفبناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.