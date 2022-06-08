سمير فرج: الجيش المصري الـ12 عالميا.. وكنا خارج التصنيف قبل 8 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:25 مساءً - قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة تعد أرقى نوع من التدريبات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «التدريبات المشتركة دليل على جاهزية القوات التي تدخل التدريب كأنه حرب، والقوات المسلحة المصرية تصنف رقم 12 عالميا، ورقم واحد في المنطقة، متفوقة على إسرائيل وإيران والسعودية».

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تعد أكثر دولة في العالم تجري تدريبا مشتركة، بناء على مطالب الدول الأخرى، كونها لديها خبرة قتالية عالية، فضلا عن امتلاكها أحدث أسلحة، في ظل تنويع مصادر الأسلحة الذي نفذ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية.

وأضاف: «مصر حصلت على أحدث 4 غواصات في العالم من ألمانيا، كما تم شراء فرقاطات من إيطاليا، وتقييم القوات المسلحة يتم وفقا لعدد الأسلحة، وقبل 8 سنوات، القوات المسلحة المصرية لم تكن في الترتيب العالمي، كون مصر حصلت على طائرات أنواع من الطائرات، بينها الرافال، فضلا عن امتلاكها قمر صناعيا للاتصالات».

وأردف فرج: «مصر كانت مهددة من 4 اتجاهات، وسعيد اليوم بامتلاك مصر قوة عسكرية تحمي اتجاهاتها الأربعة، وثرواتها، والأمم المتحدة أقرت بنجاح مصر خلال السنوات الثلاث الماضية باحتواء الإرهاب».

وأكمل: «لولا جائحة كورونا كان زمان الدنيا اتغيرت، كون الأزمة أثرت سلبا على العالم أجمع».