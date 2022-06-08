محافظ الشرقية: توريد 95% من القمح المستهدف هذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأربعاء، توريد 617 ألفا و362 طنا و758 أردبا من القمح المحلى للشون والصوامع بنسبة 95% من المستهدف توريده للصوامع والشون هذا العام وقدره 658 ألف طن.





وأكد غراب أنه تم حصاد 421 ألفا و761 فدانا من إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح التى تبلغ 423 ألفا و222 فدانا مقابل 408 آلاف و898 فدانا فى العام الماضى، مضيفا أن موسم حصاد وتوريد الذهب الأصفر هذا العام يعد موسما استثنائيا يحتاج تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة لمتابعة توريد القمح والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية، كما تم التشديد على التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أى معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، موضحا أن الشرقية تأتى فى مقدمه المحافظات فى إنتاجية وتوريد القمح.