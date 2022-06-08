محافظ القاهرة: هناك دور مهم للغرفة التجارية لمواجهة الظروف العالمية

جدة - نرمين السيد - أشاد خالد عبد العال محافظ القاهرة بدور غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المواطنين وتوفير كافة السلع بالأسواق، وتنظيم المعارض والشوادر بأسعار مخفضة سواء فى المناسبات أو الأيام العادية.





جاء ذلك فى أول زيارة له لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء، فى لقاء حضره عدد من مجلس إدارة الغرفة، وبعض أعضاء الشعب التجارية لبحث سبل تعاون جديدة لزيادة معروض السلع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، ودعم رواد الأعمال وكافة المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتفقد خالد عبد العال والمهندس إبراهيم العربى مقر الغرفة والخدمات التى تقدمها، لافتا إلى أهمية تعامل الغرفة مع الشرائح المجتمعية وتضمنها كافة الشعب التجارية التى تمثل الأنشطة المختلفة ومشاركتها فى العديد من المبادرات ومعارض السلع لدعم المواطنين فى ظل الظروف العالمية الاستثنائية، ومواجهة أى أزمات قد تظهر، وهو ما ساهم فى أن بلدنا تكون أفضل من غيرها بكثير رغم الظروف العالمية التى أثرت على معظم الدول.

ولفت المحافظ إلى أن تعاون المحافظة والغرفة التجارية كان ملحوظا خاصة فى الفترة الأخيرة لمواجهة الأسعار، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها فى ظل توجه الدولة للتوسع فى المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين وتبسيط إجراءات تراخيص المنشآت التجارية.

وأشاد المحافظ بالخدمات التى تقدمها الغرفة سواء المجتمعية أو التجارية، وتأهيل مجتمع التجار بالسبل الحديثة لممارسة أنشطتهم والدورات التدريبية من خلال أكاديمية التجزئة، وما تملكه غرفة القاهرة من بنية تحتية من أماكن لعقد اجتماعات ومؤتمرات وتدريب المجتمع التجارى وتأهيله طبقا لمتطلبات السوق، وبالأساليب التقنية الحديثة وتقديم خدمات الشباك الواحد، وغيرها من الخدمات التى تهم القطاعات المختلفة

من جانبه أعرب المهندس إبراهيم العربى عن سعادته لزيارة اللواء خالد عبد العال لغرفة القاهرة كونها أول زيارة للمحافظ منذ تولية مسئولية المحافظة قائلا: "نحن جاهزون لمزيد من التعاون الذى يجعل محافظة القاهرة نموذجا يحتذى به على كافة المستويات، منها المعارض والأسواق".

واقترح "العربى" إنشاء إدارة مشتركة بين المحافظة والغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية الأخرى لمتابعة السوق، والسعى إلى وفرة السلع وتنوعها لطمأنة المواطن القاهرى، وبث الشعور لديه بأنه متميز، وأن هناك عملا مشتركا من كافة الجهات من أجل راحته.

كما اقترح "العربى" زيادة التعاون مع المحافظة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وتسكينهم فى سويقات معلومة ومعروفة لممارسة تجارتهم بشكل شرعى وطمأنتهم، وإدخالهم تحت المنظومة الرسمية ليستفيدوا من خدمات الغرفة مثل الرعاية الصحية والتأمين على الحياة والممتلكات وغيرها من الخدمات الأخرى.

جاء ذلك فى الوقت الذى فتح فيه "العربى" حوارا مفتوحا مع الحضور، لطرح رؤيتهم على المحافظ فى مجالات التعاون المختلفة، حيث تركزت معظم المناقشات حول زيادة التعاون مع المحافظة لتقديم مزيد من الخدمات، سواء المجتمعية أو الاقتصادية وتقديم تسهيلات إجراءات تراخيص المشروعات، وزيادة مدة التراخيص المؤقتة، وإقامة معارض السلع وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وغيرها من المبادرات المجتمعية التى اعتادت المحافظة والغرفة على تقديمها طوال الفترة السابقة.