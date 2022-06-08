سفير الهند: إقامة احتفالات فى مصر تزامنا مع يوم اليوجا العالمى

جدة - نرمين السيد - قال سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه، إن اليوجا جزء لا يتجزأ من التراث الثقافى غير المادى للهند، ولاقت رواجا عالميا فأصبح الناس يمارسونها فى مختلف البلدان حول العالم، ومنها مصر، بسبب ما توفره من نمط حياة صحى يعمل على تحقيق التوافق بين الجسد والعقل والروح وإيجاد أسلوب متكامل للصحة والسعادة.





وأضاف جوبتيه، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن اليوجا لا تهدف إلى التمتع بالصحة والسعادة فقط، ولكنها تعمل أيضا على تحقيق السلام والوئام والتقدم وتعزيز روح المحبة، وسعيا إلى تحقيق هذه الأهداف، أصبح 21 يونيو يوما عالميا لليوجا بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والستين لها عام 2014، وذلك بناء على اقتراح تقدمت به الهند وتبنته 177 دولة ومنها مصر. وأشار إلى تنظيم سفارة الهند بالقاهرة ومركز مولانا آزاد الثقافى الهندى، احتفالية اليوم العالمى الثامن لليوجا بحديقة الأزهر بالقاهرة فى 21 يونيو الجارى فى الساعة السابعة والنصف صباحا. وفى هذا الإطار قال السفير إن السفارة ستقوم بتنظيم فعاليات تمهيدية فى عدة أماكن مختلفة بمحافظات مصر ومنها مكتبة الإسكندرية فى 12 يونيو، وفى متحف شرم الشيخ بشرم الشيخ يوم 14 يونيو، وفى معبد الكرنك بالأقصر يوم 19 يونيو الجارى.

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