ترقيات موظفى الدولة.. التنظيم والإدارة يؤكد موافقة الحكومة على القرار

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، مشيرا إلى أنه من المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن الأحقية فى الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجارى.





وقال الشيخ -فى تصريح اليوم: "إن مشروع القرار يتضمن 10 مواد، وينص على أنه اعتبارا من مطلع يوليو المقبل يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2022 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا". ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفى فى 30 يونيو 2022، أيهما أكبر. وفى هذا السياق، تضمن مشروع القرار استحقاق شاغلى وظائف كبيرة والمستوى الأول ومن فى حكمهم فى جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى 30 يونيو 2022، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.

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