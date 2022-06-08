عاجل.. تعليمات مشددة من التعليم بشأن مواعيد تحصيل مصروفات المدارس الخاصة

وجاء بالخطاب، أنه استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022/2023، وانطلاقا من حرص الإدارة العامة للتعيلم الخاص والدولى على انضباط العمل فى المدارس الخاصة، تؤكد الإدارة العامة للتعليم الخاص بضرورة التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة، ويشدد التنبيه على سبيل الخصوص على ما يلى:
- ضرورة إصدار الإدارات التعليمية (التعليم الخاص/ التوجيه المايل والإدارى) لنشرات المصروفات قبل بداية العام الدراسى وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لإعلانها لأولياء الأمور قبل بدداية العام الدراسى بشهر على الأكثر.
- موعد استحقاق القسط الأول مع بداية العام الدراسى، ويحظر تحصيل مصروفات قبل الأول من سبتمبر 2022.
- يحظر مشددا على جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من قيمة القسط الأول، إلا إذا تم التحويل من المدرسة فى الفترة من 1/9 وحتى بداية العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، كما يشدد على المدارس بعدم تخصيص النسب المقررة بنص المادة 32 عند التحويل حال قبولها طلابا جدد بدلا من الطلاب المحولين من المدرسة.
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