محافظ الأقصر يبحث تعزيز حوكمة المنظومة المالية للمحافظة وفقا لرؤية 2030

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الأقصر مصطفى ألهم، مع وفد من وزارة المالية برئاسة هيثم شمس الدين مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة النظم المالية بالوحدات الحسابية داخل نطاق المحافظة، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبا إلى جنب مع الارتقاء بأنماط العمل الحكومى.





وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم - أن اللقاء يأتى تحقيقا لرؤية مصر 2030 والاستدامة المالية ورفع مستوى الشفافية وإحكام سياسة الضبط المالى. وخلال زيارته لمحافظة الأقصر التى امتدت لأكثر من 10 أيام عمل قام الوفد بتحليل النظم المالية داخل عدد من الجهات بالمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن الوفد تابع منظومة العمل المالية بالمحافظة والجهات التابعة لها وبجامعة الأقصر لتحليل وفحص الأرصدة ومتابعة وتقييم النظم المالية للموازنة والحسابات والصناديق الخاصة.

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