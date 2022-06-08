جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتخاب الشعب له رئيسا، وتوليه مهام المنصب الرفيع.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة تهنئ الرئيس فى ذكرى انتخابه: شكرا لما قدمت من إنجازات لرفعة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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