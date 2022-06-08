عاجل.. ضوابط تأجيل امتحان الثانوية العامة للدور الثانى بالدرجة الفعلية

جدة - نرمين السيد - وجاء بالخطاب الذى حصل دوت الخليج على صورة منه، إنه فى حالة حدوث عذر مرضى للطالب يمنعه من أداء امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، وحتى يمكنه أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية، يتم اتباع الآتى:

إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول للدور الثانى بالدرجة الفعلية (عذر مرضى قبل الامتحان)

- التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى بدورها تعرضها على إدارة شؤون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة (ولا تقبل الوزارة الطلبات من أولياء الأمور) على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

- تشمل المستندات: خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة، وموافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثانى لظروف الطالب المرضية.

- صورة من رقم جلوس الطالب، وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضح به المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

فى حالة حدوث عذر مرضى مفاجئ أثناء الامتحان

- فى حالة حدوث عذر مرضى مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره فى أداء هذا الامتحان، يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى حكومى لتقرير حالته المرضية، وعلى ولى الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

المستندات المطلوبة لتأجيل الامتحان

- تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.

- إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ( محضر إثبات حالة، صورة استمارة 6 د، معتمدة من لجنة النظام والمراقبة تثبت فيه ما حدث للطالب أثناء الامتحان)

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات التابعة لكل منها، بأن آخر موعد لتلقى هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.

كما وجهت بموافاتها بكشف بأسماء الطلاب الطلاب الذين تقدموا لتأجيل أداء الامتحان للدور الثانى، موضحا به المادة المراد أداء الامتحان فيها بالدور الثانى بالدرجات الفعلية، وسبب التأجيل، وذلك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لها كل طالب، وحتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال الطالب لتأجيل امتحانه للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

يذكر أن الطالب الذى يرسب فى مادتين بحد أقصى فى امتحان الدور الأول، أو الذى يتغيب عن الامتحان فى مادتين بحد أقصى دون عذر قهرى يدخل امتحان الدور الثانى بنصف درجة النهاية العظمى للمادة، أو يعيد العام الدراسى فى المواد محل الرسوب بالدرجة الفعلية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، يوم 20 يونيو الجارى للمواد التى لا تضاف للمجموع، واعتبارا من 26 يونيو يبدأ الطلاب امتحاناتهم فى المواد الأساسية ويستمرون حتى 19 يوليو المقبل.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100% بنظام الـ"بابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورنا المستجد، ويكون التصحيح إلكترونيا بالكامل.