تجهيز مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة للتشغيل التجريبى

جدة - نرمين السيد - أعلن وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم إخلاء كافة التراكمات الموجودة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة، والتى قدرت بنقل نحو 287.398 طن خلال الفترة من 20 مايو الماضى وحتى اليوم الأربعاء.





وأشار إلى توصيل التيار الكهربائى للمحول الجديد بعد رفع قدرته وذلك لبدء التوصيلات الكهربائية الداخلية بالمصنع للاستعداد للتشغيل التجريبى وتشغيل الخطوط، فى إطار توجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى. وأضاف أنه تم نقل الخردة من ساحة المصنع وإخلاء كافه الإشغالات الموجودة به وجارى أعمال توسعه للمصنع بقطع أراضى مجاوره لتوسعته لتوفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة عليه وسيتم الانتهاء من نقل القمامة إلى النقطة الوسيطة بالوزارية حيث مع بدء تشغيل المصنع سيستطيع استيعاب جميع المتولد اليومى الوارد كما سيتم العمل داخل المصنع بثلاثة خطوط تدوير بالإضافة إلى اثنين خطة غربلة بقدرة تشغيلية للمصنع 70 طن/ ساعة.

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