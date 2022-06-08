النائبة مي رشدي: الرئيس السيسي مكن البلاد من النهوض اقتصادياً وصحياً وسياسياً خلال 8 سنوات

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703009/النائبة-مي-رشدي-الرئيس-السيسي-مكن-البلاد-من-النهوض-اقتصاديا-وصحيا-وسياسيا-خلال-8-سنوات

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الـ 8 أعوام الماضية مكنت البلاد من النهوض اقتصادياً وصحياً وسياسياً، بالإضافة إلي اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى استهدفت النهوض بالمجتمع.

النائبة مي رشدي: الرئيس السيسي قام بجهود كبيرة خلال الـ8 أعوام الماضية مكنت البلاد من النهوض اقتصادياً وصحياً وسياسياً

دوت الخليج

وأضافت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات القومية التى تبنتها الدولة ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلى، و النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى ، كما أن التواصل الدائم مع المستثمرين والأجانب والمسئولين بالخارج يسهم بنتائج إيجابية في التنمية بمختلف القطاعات، لا سيما فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، المرأة المصرية حققت خلال السنوات الماضية الكثير من المكتسبات أهما، زيادة نسبة تمثيلها في المجالس النيابية بنسبة تزيد على 25%، بجانب زيادة الحقائب الوزارية لها في الحكومة، فضلا عن تولي مناصب كانت محرومة من توليها مثل منصب قاضية تعتلي منصة القضاء ومنصب محافظ.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلقي رسالة من المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.