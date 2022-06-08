خبير استراتيجي: الجيش المصري الأقوى في المنطقة.."أفضل من تركيا وإيران"

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703007/خبير-استراتيجي-الجيش-المصري-الأقوى--في-المنطقةأفضل-من-تركيا-وإيران

أكد الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم، ووفقا للتصنيف العالمي هو الـ 12 على مستوى العالم، وهو الأولى على مستوى المنطقة متفوقا على إيران وإسرائيل وتركيا.

دوت الخليج وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر أكثر جيش عسكري في العالم يجري تدريبات عسكرية، وأغلب الدول هي التي تطلب التدريبات مع مصر، لأن مصر هي أكثر دولة لها خبرة قتالية حديثة في الحرب، خاصة بعد حرب 1973، إلى جانب أن المعدات والأسلحة المصرية تعد أحدث أسلحة موجودة، ويرجع الفضل في ذلك للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل على تنويع مصادر السلاح، وتقوية السلاح المصري بدلا من أن كنا نستورد السلاح من أمريكا فقط.

وتابع أن مصر اشترت أحدث 4 غواصات في العالم من ألمانيا، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها حاملة طائرات مروحية، إلى جانب طائرات الرافال، إلى جانب أحدث طائرة مروحية في العالم التي جلبتها مصر مؤخرًا، وهذا يدل على الاهتمام الكبير بأسلحة الجيش المصري.

فرج: مصر لديها قوة عسكرية قادرة لحماية اتجهاتها الأربعة

وأردف أن مصر لم تكن في أول 20 مركز في التصنيف العالمي منذ 8 سنوات، ولكن مع التحديثات والاهتمام الواضح بالجيش المصري وتسليحه جعل مصر الأول على المنطقة والـ 12 على العالم.

وأوضح أن مصر لديها قوة عسكرية قادرة على حماية اتجهاتها الأربع وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة، "مصر قادرة على حماية مواردها والغاز الطبيعي، مصر عندها قوات مسلحة حاجة تشرف قادرة على حماية مصر".

واشار إلى أن القضاء على الإرهاب واحد من النجاحات للقوات المسلحة في الفترة الأخيرة، مستشهدا بتقرير الأمم المتحدة التي أكد أن مصر نجحت في احتواء الإرهاب، وبدأت في عمل تنمية داخل سيناء.