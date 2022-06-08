انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات we تكشف موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703006/المصرية-للاتصالات-we-تكشف-موعد-فاتورة-التليفون-الأرضي-الجديدة

يتساءل الكثيرون من عملاء المصرية للاتصالات we عن موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة وطريقة الاستعلام الجديدة، بعد دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 خاصة أن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات تنزل كل 4 شهور أي بصفة ربع سنوية، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن فاتورة التليفون الأرضي.

المصرية للاتصالات we

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات we على النحو التالي:

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات

- إدخال رقم التليفون.

- إدخال كود المحافظة.

- الضغط على عرض الفاتورة.

رقم أعطال التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات الرقم المختصر 111 لشكاوى التليفونات، والإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي.

موعد فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ شركة المصرية للاتصالات وي WE في إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 سبتمبر2022 المقبل.

ويواصل دوت الخليج معكم أدق تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من المصرية للاتصالات خاصة أنها تنزل في شهور ( يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر).