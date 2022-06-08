انت الان تتابع تفاصيل خبر استخراج الجثة.. تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة جودي طفلة الأسانسير بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703004/استخراج-الجثة-تفاصيل-جديدة-فى-واقعة-وفاة-جودي-طفلة-الأسانسير-بالدقهلية

قالت والدة الطفلة جودي "طفلة الأسانسير" التي عثرت عليها جثة هامدة في بئر الأسانسير بعدما خرجت لشراء الحلوى بالدقهلية، أن النيابة العامة صرحت باستخراج جثتها من مقبرتها وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بأخذ عينات من الأماكن الحيوية بجسدها وتحليلها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وراء وفاتها.

وأضافت والدة الطفلة جودي لـ دوت الخليج أن النيابة وقت وفاتها صرحت بدفن الجثمان، ومع ظهور أدلة جديدة فى تحقيقات النيابة ترجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث، فكلفت باستخراج الجثة وتحليل عينات منها لبيان أسباب الوفاة.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد كشفت والدة الطفلة جودي «طفلة الأسانسير»، عن تفاصيل صادمة في قضية طفلتها بأنها طلبت الأسانسير إلى الدور الرابع بعد عودتها من شراء الحلوى، لكنه توقف بها في الدور الثالث ثم استكمل الصعود، وحينما وصل إلى الرابع كان خاليًا من الطفلة، وهذا موضع شك.

الطفلة غارقة في دمائها

واستكملت بأنها ظلت تبحث عن طفلتها جودي على السلّم وظنت أن الصغيرة تمزح، لكن والدها نزل إلى الدور الأرضي، وأشعل كشاف الهاتف المحول ليرى حذاء الطفلة ملقى على الأرض في بئر الأسانسير، وبعد كسر الباب وجد جودي جثة هامدة غريقة في دمائها.

واختتمت والدة الطفلة جودي، بأن جسم طفلتها لم يكن فيه خدوش وكان سليما ما عدا جرح بسيط في جنبها الأيمن، موضحة أنها ظنت أن الصغيرة على قيد الحياة وهي في المستشفى لكنها كانت حينها قد فارقت الحياة، نتيجة سقوطها من ارتفاع عالي.

بداية الواقعة

وكانت قد لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من الدور الخامس داخل غرفة أسانسير بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة لمأمور مركز شربين بسقوط طفلة داخل غرفة اسانسير بمنطقة عزبة الجبانة التابعة لبندر شربين.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وتم توجيه قوات الحماية المدينة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "جودى.ع.س" 8 سنوات، وذلك بعد قيامها بفتح باب الأسانسير، والدخول دون أن تكون الكابينة موجودة فسقطت بداخله، وتم استخراج الجثمان وتبين وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثمان