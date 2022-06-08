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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703003/قيادي-بحزب-الشعب-الجمهوري-الرئيس-السيسي -حقق-خلال-8-سنوات-إنجازات-تصل-إلي-حد-المعجزات

هنأ المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب الشعب الجمهوري أمين عام الإعلام و التثقيف السياسي بأمانة القاهرة الشعب المصري و الرئيس السيسي بمرور ثماني سنوات علي قيادة الرئيس للدولة المصرية مؤكدا أن نجاح الشعب المصري في الخلاص من الجماعة الإرهابية بفضل مساندة الجيش و الشرطة ثم إعلان منقذ البلاد الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خريطة المستقبل ثم توليه الرئاسة أدخل مصر عصرًا جديدًا اصطف خلاله الشعب لتجاوز الأزمات التي تسبب فيها الإخوان.

دوت الخليج

قيادي بحزب الشعب الجمهوري: الرئيس السيسي حقق خلال 8 سنوات إنجازات تصل إلي حد المعجزات

و أكد رشدان أن اختيار الشعب المصري بطل الثورة رئيسا كتب شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة مؤكدا أن الرئيس السيسي أعاد بناء مؤسسات الدولة وتخطت البلاد أزماتها، ورفعت شعارًا “يد تبني ويد تحمل السلاح و عاد الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد

. و أوضح رشدان أن الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحقيق إنجازات ومشاريع عملاقة، وتم إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته وحقق معدلات نمو مرتفعة، واستعادت مصر نفوذها الإقليمي و العالمي.

استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

وشدد علي أن الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى كما تم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030

وأكد رشدان علي أن الرئيس السيسي واجه المخططات والمؤامرات الداخلية و الخارجية بكل جسارة و استطاع حتى الانتصار في حرب البقاء و البناء حتي باتت مصر حديث العالم كله و أصبح يضرب بها المثل في مواجهة التحديات الصعبة.