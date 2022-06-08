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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703002/رئيس-حزب-أبناء-مصر-الحوار-الوطني-نقطة-مضيئة-في-تاريخ-الوطن-تستهل-مرحلة-جديدة-بقيادة-الرئيس-السيسي

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استمرار الاستعدادات للحوار الوطني، بدعوة من الرئيس السيسي، واستعداد جميع الأحزاب والقوى السياسية، بأفكار وأطروحات ومحاور عدة لطرحها خلال اللقاء، يؤكد جدية الدولة في إشراك الجميع لصياغة مستقبل الوطن والتصدي لتحدياته.

دوت الخليج

رئيس حزب أبناء مصر: الحوار الوطني نقطة مضيئة في تاريخ الوطن تستهل مرحلة جديدة بقيادة الرئيس السيسي

ولفت بركات، في بيان له اليوم، أن الدعوة للحوار الوطني ليست وكما يشيع بعض الخبثاء، منطلقة من ضعف الدولة أو وجود خلل، ولكنها منطلقة من إيمان تام بالتعددية الديمقراطية، ورغبة في الاستماع لرؤية كافة القوى السياسية فيما يجابه الوطن، نظرا لأزمة عالمية هائلة تواجه العالم بأسره، ويشعر الجميع بها.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن مرتكزات الحوار الوطني واضحة، وهو مشاركة الجميع بلا استثناء أو تمييز أو إقصاء، ما عدا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين، وقاموا بعمليات إرهابية، فهؤلاء لن يشاركوا في الحوار فقط، بل يأخذون بالقانون جزاء جرائمهم وإرهابهم.

واختتم، بأن الحوار الوطني نقطة مضيئة في تاريخ الوطن تبدأ مرحلة جديدة، وتأتي بعد فترة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والقضاء على بؤر الإرهاب والتطرف، وبدء مشروع ضخم للتنمية الشاملة في البلاد.