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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703001/أكواد-فودافون-Vodafone-السريعة-نفذ-خدمتك-في-دقيقة

يستعرض دوت الخليج أكواد فودافون Vodafone السريعة بناءً على تساؤلات الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بديل من من الذهاب لـ فروع فودافون خاصة أن العديد يرغب خدمة معينة ولايستطيع الذهاب للفرع، أو التواصل مع خدمة عملاء فودافون تليفونيًا لذا وفرت الشركة أكواد فودافون Vodafone السريعة لتنفيذ الخدمات في دقيقة.

أكواد فودافون مختصرة - كود الاشتراك في خدمة لايف اطلب: #4*888* - كود إلغاء خدمة لايف اطلب: #41*888* - معرفة الأكواد المختصرة لفودافون اطلب: #888* - معرفة رمز puk خط فودافون اطلب: #رقم الخط888 - كود تجديد باقة فودافون اطلب: #225* - كود معرفة تكلفة المكالمة والرصيد المتبقي بعد كل مكالمة اطلب: #9001* ‏ ‏- كود إلغاء الاشتراك في خدمة معرفة تكلفة المكالمة والرصيد المتبقي بعد كل مكالمة اطلب: #9000* ‏ ‏- كود معرفة نقاط فودافون وان لنظام red اطلب: #818* أكواد فودافون Vodafone ‏- كود الاستعلام عن رصيد فودافون اطلب: #1*868* ‏- كود للاشتراك في خدمة الكول تون فودافون اطلب: 5555 ‏- كود الغاء الكول تون فودافون اطلب: #0*055* ‏- كود خاصية انتظار المكالمات من فودافون اطلب: #43* ‏- كود معرفة عدد فليكساتك والرصيد المتبقي اطلب: #60* ‏ - كود الاشتراك في خدمة التجوال اطلب: #5*888*. ‏- كود معرفة اقرب فروع فودافون تدعم خدمات فودافون كاش اطلب: #9*9* ‏ - كود إلغاء خدمة لايف اطلب: #41*888* ‏ - كود معرفة الأكواد المختصرة لفودافون اطلب: #888* ‏- كود معرفة رمز puk خط فودافون اطلب: #رقم الخط888 ‏- كود الاستعلام عن رصيد فودافون اطلب: #1*868* ‏- كود اشتراك في خدمة الكول تون فودافون اطلب: 5555 ‏- كود إرسال كلمني شكرا لأرقام فودافون اطلب: #الرقم505 ‏- كود إرسال كلمني شكرا لأي شبكة أخري اطلب: #الرقم506 ‏- كود معرفة التاريخ والوقت أطلب: #100* ‏ - كود كارت فودافون #رقم الكارت اطلب:858 ‏ - كود معرفة رقم خط فودافون أطلب: #878* ‏ - كود تحويل رصيد من رقم فودافون لأخر أطلب: #رقم الموبايل2*868 ‏- كود إلغاء الاشتراك في خدمة معرفة تكلفة المكالمة والرصيد المتبقي بعد كل مكالمة اطلب: #9000* ‏ ‏- كود معرفة نقاط فودافون وان لنظام red اطلب: #818* ‏- كود الاستعلام عن رصيد فودافون اطلب: #1*868*

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