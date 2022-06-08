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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703000/126-طالبا-وطالبة-أوائل-الشهادة-الإعدادية-بمحافظة-المنيا-2022

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية بمحافظة المنيا، إن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية على مستوى مراكز المنيا التسعة لهذا العام الدرسي 2022 بلغ 126 طالب وطالبة، وقد حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية ٢٨٠ درجة، بالرغم من نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 73.97%.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية موزعين على ثلاث قطاعات رئيسية وهم : قطاع جنوب وعدد الطلاب الأوائل به 31 طالب وطالبة، بينما في قطاع وسط فعدد الطلاب الأوائل به 45 طالب وطالبة، أما في قطاع شمال فعدد الطلاب الأوائل به 50 طالب وطالبة.

وأكد الرشيدي، على أن محافظة المنيا بها طلاب نوابغ ومتفوقين بمعنى الكلمة ويرفع اسم مصر في كل مكان في العالم بعرب الرشيدي، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق للجميع.

نيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022

وأفاد الرشيدي، بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ ١١١٦٣٦ طالبًا، حضر منهم ١٠٦٣٧٦طالبًا، وبلغ عدد الناجحين ٧٧٦٢٢طالباً، بنسبة نجاح ٩٧. ٧٢%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعداية بمحافظة المنيا

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ صباح اليوم الأربعاء الموافق ٧ يونيو، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل ٩٧. ٧٢ %.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.