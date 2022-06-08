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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702999/قبول-3-تظلمات-والموافقة-على-43-طلب-تقنين-جديد-لأراضي-الدولة-ببني-سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن قبول 3 تظلمات والموافقة على 43 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى اليوم إلى 3746 طلباً.

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وأكد المحافظ، على أن وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 2152 عقدا موزعا لـ1621عقود مباني و531عقد زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

الاجتماع رقم 102للجنا العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة

وجاء ذلك خلال الاجتماع رقم 102 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد عيد محمود نائب المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، و أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وفي سياق أخر تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحالة الصحية للشاب محمود أبو الخير 19 سنة، والذي يعاني من مضاعفات مرضية وتآكل بعضلات الساقين، إثر تعرضه لحادث سير منذ 3 سنوات، حيث وجه المحافظ " فور علمه بمحنة أسرته ومعاناتها" وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية الطبية المتاحة.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أنه فور تكليف المحافظ، انتقلت سيارة إسعاف لنقل الحالة من محل إقامته بمعصرة نعسان مركز اهناسيا، إلى مستشفى الحميات بمدينة بني سويف، ويتابعه فريق من الأطباء المعالجين (من مديرية الصحة ومستشفى الجامعة) في تخصصات الباطنة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق وجراحة العظام، لتوفير الرعاية اللازمة وبحث الإمكانات المتاحة لعلاج الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمثل تلك الحالات.

التعامل مع حالة المريض

ووجه المحافظ، باطلاعه أولاً بأول على مستجدات وتطورات الحالة الصحية للمريض، مع ضرورة التعامل الفاعل مع مستجدات الحالة، لاتخاذ ما يلزم، متمنياً له الشفاء العاجل وعودته لممارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت.