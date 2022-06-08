نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي وشروط الحصول على وحدة سكنية في المقال التالي
طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي؛ أكثر ما يبحث عنه المواطنين بعد الإعلان عن طرح الوحدات العقارية من قَبل شركة الإسكان، والتي ستوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، حيث يحرص صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي والاقتصادي على تسهيل جميع الخدمات التي قد يحتاجها المواطنين بدءً من معرفة جميع المعلومات الوحدات المطروحة، مرورًا بجميع الخطوات الأخرى التسجيل والشراء والاستعلام، التي سنتعرف عليها الآن في خلال السطور القادمة.
طلب استعلام صندوق التمويل العقاري
قدمت وزارة الإسكان عدد كبير من المشروعات الهامة التي تساعد المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، وأهمها هي طرح الوحدات العقارية التي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي من خلال هذه الخطوات:-
- زيارة موقع صندوق التمويل العقاري.
- على الفور ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع.
- ثم الضغط على خيار الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.
- ثم الضغط على استعلام عن حالة الطلب.
- وبعدها ستظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن الوحدات ضمن صندوق التمويل العقاري.
- ثم ملء كل الحقول الفارغة للوحدة المراد الاستعلام عنها.
- بعدها يتم إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقم، وكتابة الرقم السري الخاص بصندوق التمويل العقاري.
- تسجيل رقم المشروع، وتحديد المحافظة التي تضم الوحدة السكنية.
- الضغط على استعلام.
- الانتظار عدة دقائق حتى يتم ظهور كافة النتائج المراد الاستعلام عنها.
شروط الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان
بعد أن تعرفنا على خطوات الاستعلام، الآن سنتعرف على الشروط التي يجب توفرها في المواطنين الراغبين في حجز وحدة من الوحدات التي يطرحها كلًا من وزارة الإسكان الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري والتي تتمثل في الآتي:-
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- أن يتم شراء الوحدة بالتقسيط وليس نقدًا.
- ضرورة أن يكون صافي الدخل للمتقدم ضمن الشروط المعلن عنها بالإعلان.
- لا يمكن لكلًا من الزوجة والزوج والأبناء القصر التقديم للحصول على الوحدة السكنية.
- ضرورة أن يكون المتقدم يسكن في نفس الوحدة المراد الحصول عليها أو مرتبط بها سواء بالسكن أو العمل.
- عدم التنازل عن الوحدة بعد استلامها لأشخاص آخرين حتى وإن كان من أفراد الأسرة إلا بعد مرور 7 سنوات.
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