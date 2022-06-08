الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بمناسبة مرور 8 سنوات على توليه الحكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 06:29 مساءً -

هنأ رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الثامن لتوليه الحكم مؤكداً أن مصر دخلت في سباق مصيري مع الزمن لإنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة البناء والخطط الاقتصادية الطموحة، وتحقيق نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب، حتى يتم تطهير سيناء من الإرهابيين وإدخالها في حزام التنمية وضمها إلى الآبد إلى مصر عن طريق المشروعات الاقتصادية وربطها بمصر بمحاور وطرق وكباري وأنفاق عملاقة.

وقال رئيس المجلس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينل الراحة لحظة واحدة منذ توليه الحكم، ودخل رهاناً ناجحاً على المصريين والجيش والشرطة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة، واستطاع أن يعبر بالبلاد أزمات وتحديات، كان من المستحيل اجتيازها، لولا الدعم والتأييد والاصطفاف الكامل للشعب المصري خلف الرئيس.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام: في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية تكون فيها على موعد مع قادة عظام، يغيرون مجرى الحياة ويقودون بلادهم إلى الأمام، ويحققون إنجازات أشبه بالمعجزات، وهذا ما حدث في مصر، حين تصدى للمسئولية الكبيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت مصر على موعد مع الرئيس وكان الرئيس على موعد مع مصر، واتحدت إرادة الطرفان، لاستعادة عزة وكرامة وكبرياء الوطن العزيز الذي أوشك أن ينهار، على يد جماعة لا تعرف حجمه ولا قدره وقيمته.

وكلمة سر كانت التفاف المصريين حول رئيسهم، لما وجدوا فيه بشائر الخير لإنقاذ البلاد وإعادتها إلى قوتها، فخرجوا في 30 يونيو مؤيدين وداعمين ومناشدين الرئيس بأن ينزل على إرادة الجماهير ويخوض الانتخابات، ولم يخذل الرئيس شعبه، وكانت الدولة في مستوى الطموح وتحقيق الآمال، ولم يمضي يوم أو ساعة إلا في العمل والإنتاج، فلم يكن أمام البلاد وقتاً تضيعه، ويستيقظ كل صباح على مشروع جديد وإنجاز جديد.