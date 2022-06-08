تحرير 10 آلاف عقد تقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير 10 آلاف و180 عقد تقنين أوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة، وذلك لاسترداد حق الدولة والشعب ولمنع إهدار المال العام، ومن المنتظر تحرير 1883 عقدا.





وأشار غراب، إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المعتدين الراغبين فى تقنين أوضاعهم قد بلغ 17 ألفا و456 طلبا، منها 14 ألفا و538 طلبا صالح للتقنين و2918 طلبا غير صالح للتقنين، مضيفا أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية. وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة، موجها مدير إدارة الأملاك محمود متولى بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا. ومن جانبه أوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

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