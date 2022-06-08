التعليم: 25 حالة غش إلكترونى وحيازة محمول فى تاسع أيام امتحانات الدبلومات

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الأربعاء، الامتحان فى 145 مادة امتحانية (135 مادة بالفترة الأولى- 10 مواد بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى" فى تاسع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسى 2021/2022.





وأدى طلاب الدبلومات الفنية، نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، صباح اليوم الأربعاء، الامتحان فى عدد 145 مادة امتحانية 135 مادة بالفترة الأولى- 10 مواد بالفترة الثانية، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى" فى تاسع أيام الامتحانات التحريرية الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها التاسع سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول.

وتفقد الأستاذ هاشم على جامع – نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عدد من اللجان الامتحانية وهى: لجنة مدرسة شبرا التجارية بنين إدارة الساحل التعليمية بالقاهرة

وتابعت لجان المتابعة عدد من لجان السير بمختلف النوعيات بالمحافظات المختلفة منها صناعى ــ زراعى ــ تجارى ــ فندقى بالمحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 25 حالة غش وحيازة محمول فى بعض المحافظات، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسى 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى 3080 لجنة امتحانية.