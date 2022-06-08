افصل واسمع.. تعرف على أماكن الزحام والطرق البديلة والجراجات الخالية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت، والإعلامية، المذاع على "الراديو 9090"، أكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن القليوبية تشهد بعض الأحجام فى مناطق شبر الخيمة والمؤسسة والمتجه لمناطق ميت نما والوجه البحرى، حيث يفضل سلوك محور بنها الحر.

أما الإسكندرية، فأشار صابر إلى أنها تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى بعض الأحجام بمنطقة منزل كوبرى محرم بك المتجه لطريق الجيش.

ودعا صابر إلى سلوك محور المحمودية، لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند كوبرى فاروق للقادم من الطريق الزراعى والمتجه إلى مدخل طنطا.

كما نوه صابر إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تسير بشكل مرضى، لكن تنحصر بعض الأحجام قبل نفق محمد زكى للمتجه إلى المعادى والقادم من التجمع، حيث يفضل سلوك محور حسب الله الكفراوى لتجنب الزحام.

وفى محافظة الجيزة، نوه صابر إلى وجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الدقى المتجه إلى شارع ثروة وميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك شارع مراد.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وفى القاهرة، كما نوه إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى مطار القاهرة، القادم من صلاح سالم، والمتجه إلى مطار القاهرة.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى حدائق القبة، وصلاح سالم بمنطقة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأخيرا كورنيش النيل هناك بعض الأحجام بمنطقة كورنيش النيل عند منطقة الملك الصالح.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 261، والعتبة 251، وجراج التحرير 351، والأوبرا 390 مكانا خاليا.