رئيس جامعة بنى سويف يشيد بتعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل تحت عنوان "تطبيق منظومة المرتبات Payroll" التى نظمتها الإدارة المركزية للمديرية المالية ببنى سويف بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور المستشار المالى لرئيس الجامعة الدكتور شعبان مبارز وأمين عام الجامعة محمد سليم، ووكيل وزارة المالية الإدارة المركزية للمديرية المالية ببنى سويف خيرى سعد، ومدير المديرة المالية حسن البراوى، وسط حضور لافت من العاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور حسن -خلال كلمته- توفير كافة إمكانات الجامعة المادية والبشرية سواء على مستوى توفير القاعات المجهزة أو على مستوى توفير الكوادر العلمية المتميزة فى مجال الماليات للتعاون المثمر مع المديرية المالية؛ من أجل تعميم ورش العمل الخاصة بمنظومة المرتبات الجديدة على مستوى كافة الهيئات والمصالح الحكومية التابعة لمحافظة بنى سويف، والتى تسفر عن توفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد فى بحوث تحسين الدخل، وذلك تجسيدا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط بها وتعميم الفائدة وتحقيق المصلحة العليا للوطن فى إطار خطة مصر 2030.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية ببنى سويف خيرى سعد، أن المديرية تستهدف الانتهاء من تطبيق منظومة مكينة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية العام الجارى عبر نظام Payroll بوحدات الجهاز الإدارى، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، لتوفير آلية تضمن دقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة على نحو يسهم فى تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور.