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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702997/وكيل-الشيوخ-السيسي-مؤسس-مصر-الحديثة-حفر-اسمه-في-سجلات-التاريخ-وحصدنا-معه-ثمار-التنمية
في الذكري الثامنة لتنصيب الرئيس..
أكد المستشار بهاء ابوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو مؤسس مصر الحديثة ، حفر اسمه في سجلات التاريخ كنموذج حقيقي لزعامة وقيادة شعبية، مؤكدا ان اليوم 8 يونيو هو الذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وهذة الفتره هي بحق عنوانها الانجازات والثورة التنمويه، حصدنا فيها ثمار التنمية و استطاع أن ينتشل مصر من كبوتها بعد عام ظلام من حكم الجماعة الإرهابية.
دوت الخليج
وكيل الشيوخ: السيسي مؤسس مصر الحديثة حفر اسمه في سجلات التاريخ وحصدنا معه ثمار التنمية
واضاف ابوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، ان القاصي والداني شاهد حجم ماكنا عليه بعد 28 يناير 2011 والفوضي الامنيه والتدهور الاقتصادي ، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي ، ثم استتبعها بسيطرة الجماعه الارهابيه علي الحكم التي حاولت ، اختطاف الوطن ، ولكن الرئيس كان علي موعد مع التاريخ ليتخذ قرارة بالانحياز للشعب والانحياز للوطن ، واستطاع القضاء علي الإرهاب وحقق الاستقرار الأمني ، وانشأ شبكات الطرق بالاضافه الي اقرار مبدأ الحياه الكريمه لكل المواطنين ، وزيادة الحيز الذي نعيش عليه المستغل من مساحه مصر 6% الان 14%. من مساحة مصر الكليه ..
وطالب ابوشقة المواطنين الالتفاف حول القيادة السياسية ، في هذه المرحلة لاستكمال خطط التنمية واستراتيجية الرئيس الوطنيه لبناء دولة عصريه حديثه يتحقق فيها كل مظاهر الامان والعيشه الكريمه .
واضاف ابوشقة بأننا في هذا التوقيت نجدد العهد خلف القيادة السياسية ، مؤكدين بأن الدولة المصريه لن تنسي قرارات الرئيس الوطنيه التي خلدتها مواقف وترجمتها الي أمان ووضع اقتصادي وسياسي مستقر لتعود مصر الي ريادتها وسط دول العالم .
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