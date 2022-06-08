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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 05:47 مساءً - محمد السيد - /702995/الأزهر-لا-توجد-شكاوى-من-امتحان-القرآن-لطلاب-الشهادة-الثانوية

أعلن الأزهر الشريف، أن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية (بعوث)، وشعبة العلوم الإسلامية، أدوا اليوم الامتحان في مادتي القرآن الكريم والنحو، وسط حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

دوت الخليج

الأزهر: لا توجد شكاوى من امتحان القرآن لطلاب الشهادة الثانوية

وتفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد، لجنة معهد فؤاد خميس بالعاشر -بنين وفتيات- بمنطقة الشرقية، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق لجنة معهد بني سويف للبنين والبنات، ومر مديري العموم بالقطاع على بعض اللجان/ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية تقارير فنية من واضعي الامتحان تفيد بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، كما أنها جاءت متدرجة من السهولة، إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وحرص قطاع المعاهد على توجيه الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين، لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة والإجراءات الاحترازية، مما يؤكد انتماءهم للوطن و للأزهر الشريف، وحبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله، داعيا الله أن يحفظ أبناءنا ويوفقهم ويسدد خطاهم.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وكان وكيل الأزهر، أعلن تخصيص غرفة عمليات برئاسته للتواصل المباشر مع المسؤولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب، لتلقي الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب.